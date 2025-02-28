Китай обвинил США во лжи из-за высказываний о геноциде уйгуров

В МИД КНР призвали США прекратить «фабриковать и распространять ложь» о политике Китая в отношении уйгуров. Соответствующее заявление официальный представитель внешнеполитического ведомства сделал на фоне заявлений госсекретаря США Марко Рубио, в которых тот осудил китайскую политику в отношении населения Синьцзяна.

Высказывания о геноциде и принудительном труде в отношении уйгуров — это «ложь века», заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге (цитата по Reuters).

Ранее в четверг госсекретарь США Марко Рубио осудил решение властей Таиланда депортировать в Китай 40 уйгуров и обвинил КНР в геноциде. «Китай под руководством и контролем компартии КНР совершил геноцид и преступления против человечности, направленные преимущественно против мусульманских уйгуров и других представителей этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне»,— заявил дипломат, призвав властей КНР предоставить полный доступ для регулярной проверки состояния здоровья возвращенных уйгуров.

Из Вашингтона систематически звучат обвинения в адрес китайских властей по поводу использования принудительного труда уйгуров. Власти США ведут список китайских компаний, которые, по их мнению, используют принудительный труд в СУАР и запрещают импорт продукции этих предприятий в США.

По мнению ряда правозащитных организаций, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) центральные власти КНР подвергают преследованиям представителей местного населения, которое преимущественно исповедует ислам.

Китай отрицает обвинения в противоправной политике в отношении уйгуров.

Анастасия Домбицкая