В Ярославской области снижается число заключенных

В Ярославской области снижается количество заключенных в колониях. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин на заседании областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ

«Сокращается контингент осужденных, которые находятся в наших колониях. И значительно. На данное время где-то около 3 тыс., наверное. Даже одну из колоний ликвидировали в Рыбинске. Ранее было и 5 тыс. С другой стороны, у нас новое явление — создание исправительных центров для отбывания наказания в виде принудительных работ. Сейчас там контингент расширяется. В прошлом году 800 человек через них прошло, в предыдущем — 600»,— пояснил уполномоченный.

Депутаты вспомнили о резонансных случаях избиений в колониях региона и уточнили, как сейчас складывается ситуация. Как сообщал «Ъ-Ярославль», в 2022 году приговор был вынесен бывшим сотрудникам ярославской ИК-1 по делу о пытках. По словам господина Бабуркина, сейчас обращений о нарушении прав человека с применением физической силы нет. Снижается и общее число обращений из мест лишения свободы: в 2022 году было 345 обращений, в 2024 — 175.

«Ситуация в местах лишения свободы тоже изменялась. Вот на протяжении 12 лет моей работы были разные периоды, в том числе, когда неправомерно применялась физическая сила, спецсредства. Сейчас ситуация выглядит гораздо спокойнее»,— сказал Сергей Бабуркин.

При этом он рассказал, что в исправительных учреждениях региона складывается дефицит кадров.

«Исполнительная система переживает очень большой дефицит сотрудников. Некомплект сотрудников в наших учреждениях 28%. Низкое жалование, люди не идут, особенно на контрасте с другими предложениями. И этот дефицит кадров сказывается на положении самих сотрудников. Они не свойственные им функции стали выполнять: когда офицеры, извините, раздают пищу»,— сообщил господин Бабуркин.

Алла Чижова