Промпроизводство в Челябинской области сократилось на 3,5% в январе

Индекс промышленного производства в Челябинской области составил 96,5% в январе 2025 года по сравнению с январем прошлого года. Такие данные представил Челябинскстат.

В первый месяц года добыча полезных ископаемых в регионе упала на 12,8% в годовом выражении. В «обработке» объем производства сократился на 2,7%, в сфере «Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — на 6,7%. Положительную динамику показал индекс промпроизводства по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» и составил 120,5%.

В обрабатывающих отраслях в январе наибольшее сокращение в годовом выражении зафиксировано в производстве одежды — на 64,8%, кожи и изделий из нее — на 28,4%, обработке древесины — на 25,3%, напитков — на 16,4%, химических веществ и продуктов — на 11,5%, металлургии — на 10,3%, прочей неметаллической минеральной продукции — на 9,2%, мебели — на 8,5%, прочих транспортных средств и оборудования — на 7,1%.

При этом в первый месяц года на 33,8% увеличилось производство электрооборудования, почти на 25% — не включенных в другие группировки машин и оборудования, на 8,8% — готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования), на 7,7% — бумаги и бумажных изделий, ан 18% — пищевых продуктов, а также компьютеров, электронных и оптических изделий