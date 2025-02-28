На Ставрополье цены на вторичное жилье выросли на 4%

В Ставропольском крае «вторичка» подорожала в сравнении с новостроем с 3% до 5%. Теперь квадратный метр подержанного жилья в среднем стоит 106,4 тыс. руб., сообщают аналитики РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Для сравнения, в соседнем Краснодаре разница в стоимости 1 кв. м в новостройке и на вторичке сократилась с 31% в феврале 2024 года до 17% в феврале 2025 года, в Ростове-на-Дону —с 6% до 5%»,— говорят специалисты.

А вот стоимость квадратных метров в новостройках Ставрополья за год практически не изменилась в цене и сохранилась на уровне 100 тыс. руб.

Николай Аксенов