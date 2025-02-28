Аномально холодный март прогнозируют на Ставрополье синоптики

Гидрометцентр России обещает в марте понижение температуры воздуха ниже нормы по всей территории Ставропольского края. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Барыбина / пресс-служба Губернатора Ставропольского края Фото: Татьяна Барыбина / пресс-служба Губернатора Ставропольского края

«На самом юге европейской территории России, сюда входит Ставропольский край, юг Краснодарского края, а также на Нижней Волге температура в марте будет стремительно подать»,— поясняет научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Похолодание затронет юг европейской части России, регионы Нижней Волги и ряд территорий Дальнего Востока.

Николай Аксенов