В Якутии у 70 пациентов центра реабилитации выявили кишечную инфекцию

В центре медицинской реабилитации и спортивной медицины в Якутске у 70 пациентов обнаружили симптомы кишечной инфекции, сообщил региональный минздрав. Среди заболевших — 21 ребенок. Управление Роспотребнадзора по республике проводит эпидемиологическое расследование. О проверке в связи с массовым распространением инфекции сообщил также региональный СКР.

Минздрав сообщил о 70 заболевших около 8:30 мск, тогда инфекционисты медучреждения осматривали пациентов для уточнения диагноза. СКР спустя почти час сообщил уже о «более 70» пациентах с симптомами кишечной инфекции. По данным источников РЕН ТВ, заболели 75 человек, в том числе 24 ребенка.

Полина Мотызлевская