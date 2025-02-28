В Пензенской области выясняют обстоятельства ДТП с тремя погибшими

В Нижнеломовском районе Пензенской области в дорожной аварии погибли три человека. Трагедия произошла вечером накануне, в четверг.

Участниками ДТП на 505 км + 100 м федеральной автодороги М-5 «Урал» стали автомобили «Рено Дастер» и «КамАЗ» с полуприцепом. Первым из них управлял мужчина 1984 года рождения, вторым — мужчина 1970 года рождения.

В ДТП погибли водитель легковушки и два его пассажира — мужчины 42 и 36 лет. В лечебное учреждение с телесными повреждениями доставили водителя большегруза. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства смертельной дорожной аварии.

Павел Фролов