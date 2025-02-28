Герасимов дал указания группировке войск «Запад»

Начальник Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов заслушал доклады командующего группировкой войск «Запад» в ходе инспекции в зоне СВО. Господин Герасимов отметил успехи военнослужащих и, согласно сообщению пресс-службы Минобороны, «дал указания на дальнейшие действия».

Валерий Герасимов также посетил мотострелковую дивизию и заслушал доклады командира и других должностных лиц соединения. В завершении он вручил госнаграды военнослужащим мотострелковой дивизии группировки «Запад», которые проявили мужество в боях.

Согласно видео, которое распространило Минобороны, в совещании, которое провел Валерий Герасимов, в частности, принял участие начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

22 февраля Минобороны сообщило, что Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск «Южная» в зоне военной операции. Ему представили доклад о сложившейся обстановке в зоне ответственности группировки и ходе выполнения боевых задач.