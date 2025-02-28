Одна из крупнейших бирж в России объявила о смене названия

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа сменила свое сокращенное название — СПбМТСБ — на «Петербургская биржа». Решение приняли акционеры на внеочередном общем собрании 27 февраля, сообщает пресс-служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / TACC Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / TACC

«Данный шаг демонстрирует ценности компании, которые наследуют принципам работы первой российской биржи, созданной в 1703 году по инициативе и при непосредственном участии императора Петра I»,— отмечается в сообщении. Новый бренд акцентирует внимание на основных ценностях биржи — устойчивости и прозрачности экономики страны, защите отечественных интересов, а также обеспечении справедливых и безопасных торгов.

Сведения об изменении наименования будут внесены в ЕГРЮЛ в марте. Обновленный логотип и фирменный стиль площадки будут представлены на форуме «Биржевой товарный рынок» 27 марта в Москве. Полное название торговой площадки остается прежним. Сокращенное иностранное название SPIMEX также не изменится.

Чистая прибыль СПбМТСБ в 2024 году, по оценке президента, выросла на 79%, до 6,8 млрд руб. Операционные доходы увеличились до 11,9 млрд руб. (+66%). Число участников торгов и их клиентов достигло 7,1 тыс. (+12%).

О деятельности биржи — в материале «Ъ» «Своя в доску биржа».