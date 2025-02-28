Сочинские боксеры завоевали 10 медалей на Первенстве Краснодарского края

Спортсмены из Сочи выступили на Первенстве Краснодарского края по боксу среди юношей 15–16 лет, где завоевали 10 медалей. Об этом сообщает департамент физической культуры и спорта администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Фото: Telegram-канал департамента физической культуры и спорта администрации Сочи

Турнир проходил в Армавире и собрал 211 спортсменов из 35 команд муниципальных образований Кубани.

Победителями соревнований стали Владислав Сторонкин, Исмаил Каирбеков и Максим Кутуев, завоевавшие золотые медали.

Серебряными призерами стали Максим Зозуля и Дмитрий Ерецян.

Бронзовые медали выиграли Сандро Цвижба, Даниэль Багарян, Константин Есипенко, Эдгар Депелян и Александр Щербаков.

Мария Удовик