Депутаты согласовали главу фонда капремонта Ярославской области

Депутаты Ярославской областной думы на заседании 28 февраля согласовали кандидатуру Алексея Рябченкова для назначения на должность директора регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов. Сейчас господин Рябченков является исполняющим обязанности главы фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

Конкурс на замещение вакантной должности директора фонда был объявлен 9 января. 12 февраля Алексей Рябченков успешно сдал экзамен, он набрал 50 баллов из 50 возможных. Его поддержал и профильный комитет облдумы.

Алексей Рябченков был назначен и. о. директора фонда 29 сентября 2024 года, до этого он возглавлял региональное министерство ЖКХ. С июня 2023 года в фонде не было утвержденного директора, обязанности руководителя за этот период исполняли пять человек.

Антон Голицын