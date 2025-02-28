Дело о похищении человека в Уфе направили в суд

Демский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело уфимца, обвиняемого в грабеже, совершенном группой по предварительному сговору, с применением насилия (п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) и похищении человека группой по предварительному сговору из корыстных побуждений (п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в июле 2019 года фигурант уголовного дела и двое его сообщников потребовали у знакомого деньги под предлогом того, что он ранее некачественно отремонтировал автомобиль. Они избили его, посадили в автомобиль и вывезли в лес. По дороге у потерпевшего забрали деньги, мобильный телефон и обручальное кольцо. В лесу они продолжили его избивать. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, отдал им телевизор.

Обвиняемый скрылся от полиции и более трех лет находился в федеральном розыске. В феврале его задержали.

Ранее в отношении его соучастников вынесены обвинительные приговоры.

Майя Иванова