На Ярославле-Главном появился верстовой столб

На железнодорожном вокзале Ярославль-Главный установили арт-объект в рамках проекта «Вокзалы России» — верстовой столб, который служит местом встречи пассажиров и продолжением экскурсионного проекта. Об этом сообщили в Северной железной дороге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северная железная дорога Фото: Северная железная дорога

Современный верстовой столб состоит из вращающихся секций, на которых размещены карта страны с обозначением локации города, исторические факты о регионе и вокзале, а также QR-код, ведущий к аудиоэкскурсии. Пассажиры могут прослушать рассказ о развитии вокзала и значительных событиях, происходивших на его территории.

С помощью QR-кода можно получить информацию еще о пяти вокзалах Северной магистрали: Вологды, Иванова, Рыбинска, Череповца и Ярославля-Московского. Верстовые столбы уже установлены на девяти вокзалах по всей стране, и проект планируется развивать дальше.