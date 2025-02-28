Волгоградской пенсионерке возместили моральный вред после падения в маршрутке

В Волгограде по иску прокуратуры 70-летней местной жительнице возместили моральный вред, который был причинен при падении в маршрутном такси. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Советского района Волгограда выяснила, что 27 февраля минувшего года пожилая женщина упала в маршрутном такси и получила телесные повреждения легкой степени тяжести в результате резкого торможения водителем. Транспортное средство двигалось со стороны ул. Чебышева в сторону ул. Казахской.

Со слов пенсионерки, после случившегося у нее ухудшилось самочувствие, ей пришлось принимать лекарства. Женщина подчеркнула, что владелец маршрутного такси не пытался урегулировать ситуацию.

После проверочных мероприятий прокуратура попросила Советский районный суд Волгограда взыскать в пользу пенсионерки компенсацию морального вреда. Суд обязал владельца транспорта выплатить пострадавшей 20 тыс. руб. Судебный акт фактически исполнен.

Павел Фролов