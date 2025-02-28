В Ростове разница в стоимости новостройки и вторички снизилась до 5%

В Ростове-на-Дону с февраля 2024 года наблюдается сокращение разницы в стоимости одного кв. м жилья между первичным и вторичным рынками. По данным компании «Циан.Аналитика», этот показатель снизился на один процентный пункт — с 6% до 5%, сообщает РБК Ростов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным, предоставленным онлайн-компанией, в феврале 2025 года стоимость одного кв. м жилья в новостройках донской столицы достигла 147,1 тыс. руб., что на 7% выше, чем годом ранее. На вторичном рынке за год этот показатель увеличился на 8% и составил 140,2 тыс. руб.

По словам руководителя «Циан.Аналитика» Алексея Попова, на юге России наблюдается обратная общероссийской тенденция: разница в ценах между первичным и вторичным жильем сокращается, а в остальных городах страны, напротив, растет.

Анастасия Казуков