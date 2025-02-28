Магнитогорского инженера будут судить за гибель работника

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска направила в районный суд материалы дела в отношении главного инженера управляющей компании ООО «Дистанция гражданских сооружений». Его обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть сотрудника (ч. 2 ст. 216 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, между управляющей компанией и инженером как индивидуальным предпринимателем был заключен договор подряда по ремонту лестничных клеток жилого дома по улице Бахметьева. В рамках соглашения магнитогорец должен был обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности. Однако в ноябре 2024 года он привлек к работе человека в состоянии алкогольного опьянения и не обеспечил его каской и специальной обувью. Кроме того, сотрудник не прошел обучение и инструктаж по охране труда, а также стажировку. В результате он упал со строительных лесов на лестничный марш и получил травму головы, от которой скончался в больнице. В пресс-службе прокуратуры добавляют, что в 2008 году обвиняемый уже был осужден условно за совершение аналогичного преступления.

Виталина Ярховска