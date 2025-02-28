«Мегафон» и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе

Мобильные операторы «Мегафон» и Yota прекратили взимать дополнительную плату сверх абонентской в Крыму и Севастополе, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). С 28 февраля 2025 года звонки, сообщения и интернет-трафик расходуются из пакета и тарифицируются по стандартным условиям тарифного плана клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«МегаФон» анонсировал отмену роуминга 18 ноября 2024 года. Yota объявила о подобном решении 16 декабря. Компании взяли обязательство исполнить требование антимонопольного ведомства до 28 февраля текущего года. ФАС признала этот период технически обоснованным.

Антимонопольная служба инициировала разбирательства против крупнейших телекоммуникационных компаний за роуминг на полуострове в августе 2024 года. Ранее наценку за услуги мобильной связи на территории Крыма уже устранили «Билайн», «Т2 Мобайл», «ВТБ Мобайл» и «Ростелеком». Параллельно крымские компании «К-Телеком» и «КТК-Телеком» аннулировали роуминговые платежи для своих абонентов при поездках по России. МТС пытался оспорить указание службы по устранению роуминга, однако Арбитражный суд Москвы встал на сторону ФАС.

В антимонопольном ведомстве подчеркнули, что продолжают деятельность по постепенному приведению расценок на услуги связи во время путешествий по России к уровню домашнего региона.

Вячеслав Рыжков