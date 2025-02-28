Краевые власти отказались от планов создания вытрезвителей в 2025 году

В бюджете Пермского края на 2025 год не предусмотрели средства на возведение вытрезвителей. Как сообщает портал properm.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства, комиссия по профилактике правонарушений не нашла необходимых оснований для создания спецучреждений. Ранее региональные власти подписали закон об открытии организаций для помощи гражданам в алкогольном и наркотическом опьянении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пресс-службе правительства отметили, что вместо вытрезвителей в регионе действуют другие меры помощи для лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в том числе городской центр социальной адаптации.

Напомним, документ о создании вытрезвителей был внесен на рассмотрение законодательного собрания в мае этого года. Вытрезвители планировалось создавать в городах, где проживает более 100 тыс. человек. Решение о создании такого учреждения будет приниматься на основании соответствия нескольким критериям. В частности, будет учитываться доля протоколов об административных правонарушениях в состоянии алкогольного опьянения, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также количество погибших в результате переохлаждения с признаками употребления алкоголя или наркотических средств. В сентябре закон был принят депутатами заксобрания Пермского края