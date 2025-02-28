На благоустройство бульвара в Белебее направят до 159 млн рублей

Администрация Белебея на конкурсе 24 марта выберет подрядчика благоустройства бульвара имени Амирова в рамках проекта «Бульвар Новаторов», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 158,99 млн руб., в том числе 96,68 млн руб. выделят из федерального бюджета, 60,72 млн руб. — из бюджета республики и 1,59 млн руб. — из бюджета города. Закупка проводится в рамках реализации проекта–победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Национальный проект «Инфраструктура для жизни», региональный проект «Формирование комфортной городской среды»).

Работы необходимо завершить до ноября 2025 года. Проект разработало ООО «Проектный офис».

Как сообщал «Ъ-Уфа», администрация Учалов на конкурсе 20 марта выберет подрядчика благоустройства местного парка культуры и отдыха в рамках проекта «Путь Урал-батыра». Начальная цена контракта — 145 млн руб. Закупка проводится в рамках реализации проекта–победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Майя Иванова