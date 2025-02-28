Под Уфой собираются построить бетонный завод

Заместитель директора ООО «Башцементстрой» Рафиль Файзуллин представил на «Инвестиционном часе» с главой Башкирии Радием Хабировым проект строительства растворобетонного узла и комплекса по производству бетона в Михайловском сельсовете Уфимского района. Для этого компания собирается инвестировать 110 млн руб. На новом производстве смогут работать 15 человек. Запуск проект планируется в 2029 году.

Как сообщает пресс-служба главы республики, предприятие собирается выпускать различные марки бетона, пластификаторы для бетона и раствора. Потребителем продукции должна стать строительная отрасль.

Проект внесен в перечень приоритетных инвестпроектов, говорится в пресс-релизе.

ООО «Башцементстрой» зарегистрировано в 2007 году в Уфе, нынешний юридический адрес — село Миловка Уфимского района. Учредителем компании с уставным капиталом 10 тыс. руб. является Лира Насырова. В 2023 году, по данным Rusprofile, чистая прибыль «Башцементстроя» составила 1,5 млн руб. при выручке 11 млн руб.

Идэль Гумеров