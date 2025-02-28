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Суд арестовал новосибирского депутата за кражу газа на 800 тысяч рублей

Искитимский райсуд Новосибирской области избрал меру пресечения депутату совета депутатов Искитима Виталию Пустонину по делу о краже (ч.3 ст. 158 УК РФ). Его поместили под стражу до 12 апреля, сообщает прокуратура региона.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант дела на территории своего домовладения в Искитиме самовольно подключился к газопроводу, проложенному вдоль его земельного участка. Ресурс он использовал для обогрева двух нежилых помещений.

Ущерб ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск» правоохранители оценивают более чем в 800 тыс. руб. Как писал «Ъ-Сибирь», о возбуждении уголовного дела в отношении депутата стало известно накануне.

Александра Стрелкова

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