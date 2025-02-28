Власти Перми выявили нарушения санитарных норм в большинстве НТО в сфере общепита

Администрация Перми провела проверку нестационарных торговых объектов (НТО), специализирующихся на продаже готовой еды. Как сообщает пресс-служба мэрии, нарушения были выявлены в работе 12 из 18 объектов, расположенных на муниципальной земле. Все материалы направлены в краевой Роспотребнадзор и пермскую прокуратуру для проведения проверок санитарного законодательства.

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фото: 2ГИС



По данным пресс-службы, из-за нарушений санитарных требований ряд объектов приостановили деятельность. Речь идет о столовой по ул. Революции, 68б и точке продаже шаурмы на ул. Данщина, 14. Также временный запрет деятельности применен в отношении предприятия «Настоящая пекарня» на ул. Революции, 68б, кафе «Шаурма № 1» по адресам: ул. Крисанова, 12а, Лодыгина, 36а, Запорожская, 196. Кроме этого временно закрыто заведение «Суши Маркет» на ул. Попова, 16.

Отмечается, что основными нарушениями в деятельности заведений стали несоблюдение санитарных норм, реализация просроченной продукции, отсутствие маркировки и исправных систем водоснабжения.