На Центральном рыке мэрия обнаружила 28 нарушений земельного законодательства

Администрация Перми провела проверку на Центральном рынке на предмет нарушений законодательства. Как сообщает Ura.ru со ссылкой на администрацию, проверки проводил городской департамент земельных отношений. «Проинспектировано девять кварталов, охватывающих 82 земельных участка, которые расположены в границах улиц Пушкина, Подгорной, Крылова и шоссе Космонавтов»,— сообщает администрация Перми на официальном сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В частности, в области земельного законодательства было выявлено 28 нарушений. Самым частым нарушением стало нецелевое использование земель. Значительная часть участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство, используется для ведения торговли или иной коммерческой деятельности. Собственники таких участков получили предостережения. Теперь они должны привести свои территории в соответствие с требованиями закона.

Напомним, в декабре департамент земельных отношений направил в суд четыре иска к ООО ТК «Центральный», управляющему рынком, а также к владельцу общества Ревазу Шенгелия. По данным «Ъ-Прикамье», администрация требует от ответчика освободить территорию, занятую шиномонтажом, автомастерской и парковкой. При этом целевым назначением участка является бытовое обслуживание населения. Власти требуют также от господина Шенгелии освободить площадки на шоссе Космонавтов, 20, и в границах улиц Борчанинова, Эпроновской и Бакового переулка от торговых объектов, не соответствующих использованию участков под дома.