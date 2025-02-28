Генпрокуратура запретила 66% проверок бизнеса в Челябинской области

Из предложенных на текущий год контрольных мероприятий для бизнеса в Челябинской области Генпрокуратура РФ исключила 6 тыс. обращений, что составляет 66% от их общего числа. Не допущено 4,7 тыс. внеплановых проверок субъектов малого и среднего предпринимательства, передает слова замгенпрокурора Сергея Зайцева с рабочей встречи с бизнесменами в Миассе пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По итогам прошлого года в регионе пресечено более 2 тыс. нарушений прав предпринимателей. К дисциплинарной и административной ответственности привлекли 471 должностное лицо. В этом году также после прокурорского вмешательства выплачена задолженность по исполненным государственным и муниципальным контрактам на сумму более 600 млн. руб.

Виталина Ярховска