«Америка не в силах оторваться от Европы»

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с британским премьером Киром Стармером вновь прокомментировал процесс украинского урегулирования. Среди главных тезисов американского лидера — территории поможем вернуть, но о НАТО придется забыть. Политик также подтвердил, что подпишет сделку по редкоземельным полезным ископаемым. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе констатирует явное изменение риторики Трампа в отношении Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Накануне визита Владимира Зеленского в США французский телеканал BFM TV со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что в Белом доме до самого последнего момента не хотели видеть президента Украины. В Киев шли сообщения, чтобы тот не ехал. Зеленский, со своей стороны, якобы позвонил Эмманюэлю Макрону, тот связался с Дональдом Трампом и решил проблему. Честно говоря, странно все это выглядит, в первую очередь потому, что сам Трамп накануне говорил, что ждет коллегу, дабы утвердить с ним очень важную сделку. В этой связи возникает простой вопрос: если украинский лидер не приедет, с кем тогда ее подписывать? Впрочем, интрига не умерла, теперь пишут, что Зеленскому будет оказан унизительный прием, да и вообще саммит может в последний момент сорваться.

Не будем гадать, а перейдем к фактам. Можно смело констатировать, что 47-й президент США изменил риторику в отношении Киева.

Он больше не называет Зеленского диктатором и не настаивает на немедленных выборах в стране. Более того, глава Белого дома готов, насколько это возможно, помочь партнеру вернуть утраченные территории. Прямо накануне визита Зеленского республиканец продлил антироссийские санкции. Другой ключевой вопрос — гарантии безопасности Украины — тоже на слуху. Наконец, условие украинского лидера, что сделка по полезным ископаемым должна быть подписана только на высшем уровне, выполнено. Не будем, конечно, забегать вперед, но если подписание в итоге не состоится, это будет большой скандал.

Но в общем и целом Вашингтон, скорее всего, в обмен на это соглашение сделал несколько шагов навстречу офису Зеленского. Также в этом с высокой долей вероятности есть заслуга и европейских партнеров. При этом можно предположить, что в администрации США есть много разных мнений как в пользу Украины, так и против нее. В России между тем переговорную тему комментируют в общих чертах с упором на двусторонние отношения с Америкой, включая нормализацию работы посольств, о чем, к слову, ничего не известно, несмотря на шестичасовые переговоры в Стамбуле. Однако при этом экономический договор с Украиной без пяти минут подписан, а применительно к РФ есть только заявления, без конкретики.

Далее можно высказать предположение, близкое к истине, что чиновники администрации президента США, которые непосредственно занимаются проблемой, начали входить в курс дела и сопоставлять все «за» и «против». В результате на стол руководства ложатся доклады, содержащие реальную оценку ситуации, которая очень и очень сложная и действительно запущенная. В этой части вполне можно согласиться с российскими оценками. Кроме того, Дональд Трамп, чтобы он там ни говорил и ни заявлял, не может игнорировать мнение европейских союзников. И Америка не в силах в одночасье оторваться от Европы, даже если очень захочет. Невозможно в один день изменить мировой порядок одними лишь только громкими заявлениями.

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Дмитрий Дризе