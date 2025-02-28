В ночном ДТП в Ставрополе погиб 25-летний водитель Kia Rio

В Ставрополе на пересечении улиц Краснофлотская—Лермонтова 27 февраля около 23 часов в результате ДТП погиб 25-летний водитель Kia Rio. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставрополья Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

По версии следствия водитель автомобиля «Лада Гранта», двигаясь на красный свет, протаранил на перекрестке Kia Rio.

Водитель «Лады Гранты» и два пассажира Kia Rio с различными травмами доставлены в городскую больницу.

«Установлено, что отечественным автомобилем управлял 19-летний житель соседнего региона, стаж вождения которого менее двух лет. За это время водитель 39 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД»,— рассказал заместитель командира отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции Ставрополя Сергей Явкин.

Обстоятельства происшествия выясняются. По факту ДТП проводится проверка.

Николай Аксенов