Проверку систем оповещения в Ярославской области проведут 5 марта
В Ярославской области 5 марта пройдет комплексная проверка систем оповещения. Об этом сообщили в правительстве области.
Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля
В период с 10:40 до 12:00 средства оповещения доведут до граждан сигнал «Внимание, всем!». Прервется и телевещание сообщением «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!» в период с 10:43 до 10:48.
В правительстве области подчеркнули, что проверка плановая. Аналогичные мероприятия пройдут и в других регионах России.