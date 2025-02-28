Двое российских туристов погибли у берегов Филиппин

Двое российских туристов погибли во время подводного плавания у южных берегов Манилы, сообщил командующий береговой охраной Филиппин Эйрланд Лапитан. По версии властей, на одного из россиян напала акула.

Группа из четырех россиян и филиппинского инструктора по дайвингу прибыла на лодке в воды недалеко от города Пуэрто-Галера в провинции Восточный Миндоро. При погружении их унесло сильным подводным течением, рассказал Эйрланд Лапитан. Двоим россиянам и инструктору удалось выбраться, а 29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов пропали без вести.

Позже спасатели обнаружили россиян мертвыми. Мелехов был найден без сознания в море, в больнице Батангаса врачи констатировали его смерть. «Второй российский дайвер был найден, когда его атаковали акулы. Его правая рука была оторвана, и акулы кружили вокруг него»,— передает слова господина Лапитана Associated Press.

Власти ведут расследование инцидента. Правительство провинции планирует встречу с представителями береговой охраны для выяснения обстоятельств происшествия.