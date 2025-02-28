В Воронеже устранили аварию, из-за которой без отопления оставались десятки МКД

Специалисты воронежского филиала АО «Квадра» ранним утром завершили ремонт участка тепломагистрали на Ленинском проспекте в облцентре. Об этом сообщили в компании. На время работ без горячей воды и отопления оставляли жителей 86 МКД.

Примерно в 6:00 специалисты начали мероприятия, необходимые для возобновления подачи ресурса. Планировалось, что он вернется к воронежцам в течение ближайших трех часов.

Изначально сроком устранения аварии обозначали 23:00 27 февраля. Однако в районе полуночи ремонтные бригады только приступили к демонтажным работам. «Началу ремонта предшествовал большой объем подготовительных работ. Теплоэнергетикам потребовалось девять часов, чтобы откачать воду из сетевого канала, прежде чем вскрыть перекрытия теплотрассы и оценить ее состояние»,— рассказали в «Квадре».

Алина Морозова