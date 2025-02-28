В Перми представили нового главу арбитражного суда

Вчера состоялось официально представление вновь назначенного председателя Арбитражного суда Пермского края, сообщает телеграмм-канал инстанции. 16 января указом Президента РФ на эту должность назначен Валерий Голубцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Арбитражный суд Пермского края Фото: Арбитражный суд Пермского края

В церемонии представления принимали участие главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, председатели Арбитражного суда Уральского округа Константин Беляев и Семнадцатого арбитражного апелляционного суда Евгений Шайхутдинов.

Валерий Голубцов родился в 1975 году. Является выпускником юридического факультета Пермского классического университета. Доктор юридических наук, профессор. Имеет высшее экономическое образование. Инициатор создания и первый руководитель кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса, научный руководитель юридического факультета Пермского государственного университета, сопредседатель организационного комитета Пермского конгресса ученых юристов. Автор более 200 научных работ. Под его руководством защищено 15 кандидатских и 3 докторских диссертации.

Судейскую карьеру новый председатель начал в 2008 году с должности судьи Семнадцатого арбитражного апелляционного суда. В 2022 году был назначен заместителем председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда. Судейский стаж нового председателя – 17 лет, общий стаж работы по юридической специальности - 29 лет.

Валерий Голубцов сменил на посту председателя Татьяну Мещерякову, занимавшую эту должность с 2018 года.