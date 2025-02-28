Дело напавшего на школьниц уфимца направлено в суд

Октябрьский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело уфимца, обвиняемого в нарушении неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 139 УК РФ), хулиганстве (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 17 февраля фигурант распивал алкоголь в подъезде многоквартирного дома на улице Зорге. Увидев выходящую из квартиры 14-летнюю школьницу, он втолкнул ее обратно. Затем он ворвался в квартиру, где находились еще две девочки, и нанес им телесные повреждения. На крики школьниц в подъезд выбежали соседи, и обвиняемый сбежал. Вскоре сотрудники полиции нашли его. Во время задержания он сопротивлялся и ударил полицейского. Задержанный признал вину.

Майя Иванова