В Удмуртии прошло торжественное открытие республиканских зимних сельских игр

Торжественное открытие 31-х Республиканских зимних сельских игр в поселке Селты состоялось 27 февраля, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. На мероприятии торжественно подняли флаг и зажгли огонь. Церемония прошла под лозунгом «Время побед». Своих спортсменов представили 25 районов республики.

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На торжественном открытии присутствовал министр спорта России Михаил Дегтярев. «Одна из наших приоритетных задач — сделать спорт доступным везде, в том числе в удаленных районах, в сельской местности»,— сказал он.

Глава региона Александр Бречалов добавил, что республика уделяет большое внимание подготовке к играм и развитию инфраструктуры на селе. «Район, который побеждает в сельских играх, получает дополнительные финансирование на эти цели. В Селтинском районе многое сделано и по программам Минспорта и Минсельхоза России, например, новая лыжероллерная база»,— добавил господин Бречалов.

Сельские игры проходят с 26 февраля по 1 марта. Спортсмены будут состязаться в 13 видах спортивных дисциплинах, включая хоккей, баскетбол, рыболовный спорт и дартс. Будет разыграно 93 комплекта наград.