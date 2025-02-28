В будущем планетарии Тюмени завершили противоаварийные работы

В Тюмени завершены противоаварийные работы в круглом банном комплексе на ул. Ленина — объекте культурного наследия (ОКН), в котором планируется открыть планетарий, сообщили «РБК-Тюмень» в петербургской компании «Планетарий 1», арендовавшей объект на 40 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На этом этапе со здания удалены деревья и кустарники с кровли, демонтировано кровельное покрытие и перегородки. Установлены временная кровля, строительные леса и металлические подпорки для аварийных участков плит перекрытий. На эти работы было потрачено более 35 млн руб. «Планетарий 1» планирует сохранить облик здания и подлинные конструкции — сейчас компания согласовывает выполненные работы с властями, после этого начнется разработка проекта реставрации.

Ранее в создание планетария планировали инвестировать 150-200 млн руб., но стоимость может отличаться из-за роста цен на работы. В здании планируется разместить также научно-технический кластер, включая зал с метеоритом и лекционные залы. На цокольном этаже создадут многофункциональное пространство для выставок и конференций.

Тюменская круглая баня — памятник эпохи конструктивизма и одна из трех сохранившихся в России. Она была построена в начале 30-х годов XX века и прекратила работу в 2006 году.

Ирина Пичурина