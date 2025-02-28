Модернизацию ведущего производства яиц в Прикамье оценили в 840 млн рублей

В 2025 году АО «Птицефабрика «Комсомольская» планирует запустить два новых корпуса для размещения промышленного поголовья птицы. Как сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу предприятия, объекты заменят восемь устаревших птичников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Новые корпуса будут расположены в Кунгурском округе и смогут вместить 212 тыс. птиц. Общий объем инвестиций в модернизацию производства оценивается в 840 млн руб. В планах компании на 2026 год — строительство современного комбикормового завода.

Птицефабрика «Комсомольская» — ведущее предприятие по производству яиц в Пермском крае, расположенное в поселке Комсомольском в Кунгурском районе. Производственные мощности составляют 650 млн штук товарного яйца в год. Выручка компании за 2023 год составила 4,5 млрд руб., чистая прибыль — 2,07 млрд руб. Предприятие полного цикла включает в себя цеха выращивания молодняка и содержания кур-несушек, цеха сортировки, упаковки и переработки яиц.

В ноябре прошлого года ООО «Управление агроактивами», близкое к ГК «Таврос», завершило сделку по приобретению кунгурской птицефабрики у банка непрофильных активов «Траст». На данный момент 100% долями АО «Птицефабрика “Комсомольская”» владеет закрытый паевой инвестфонд (ЗПИФ) «АГРО-Капитал» (под управлением УК «Мой капитал»).