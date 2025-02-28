«Мы видим зарождение нового тренда в системе управления урбанизированными территориями»

Депутаты городской Думы Краснодара утвердили единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования Краснодара (ЕДТП). Документ вступит в силу с 1 марта 2025 года, он представляет собой план развития кубанской столицы на ближайшие 20 лет. Глава архитектурного бюро Arhivista Маргарита Авдышева рассказала о том, почему принятое решение так важно для всей строительной отрасли страны.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маргарита Авдышева

Фото: предоставлено автором Маргарита Авдышева

Фото: предоставлено автором

«Уже в конце этой недели в силу вступит Единый документ территориального планирования города Краснодара. Это без преувеличения знаковое событие, которое не только открывает новую главу в архитектурной жизни региона, но в перспективе может оказать влияние на всю строительную отрасль России. Данный документ объединяет Генеральный план и правила землепользования и застройки с их градостроительными регламентами в консолидированный строительный устав Краснодара.

За длинными и не слишком понятными рядовому гражданину формулировками скрывается прорывная для улучшения городской среды идея. Дело в том, многие годы любая градостроительная деятельность и ее регулирование основывались на целом корпусе разрозненных правовых источников, которые часто противоречили друг другу.

Единый документ станет надежной страховкой от возникновения подобных разночтений, что положительно скажется на сроках анализа и подготовки территорий к строительным работам. Он максимально подробно детализирует различные требования к архитектурно-градостроительному облику. Устанавливаются понятные всем участникам рынка правила зонирования, ограничения не просто в контексте выбора цветов фасадов, но и по отношению к уклонам кровли, отметкам входных групп и т.д. Кроме того, прописываются четкие показатели плотности и максимального возможного отклонения в высотности новых объектов от окружающей застройки, соотношения сторон объема проектируемых объектов. Все это сделает архитектурную и девелоперскую деятельность более прозрачной, а развитие города гармоничным и прогнозируемым. Исчезнет множество правовых разночтений, а контроль процесса роста Краснодара станет проще.

Разумеется, в ближайшие месяцы девелоперская индустрия может столкнуться с рядом дополнительных задач при согласовании архитектурно-строительного облика, но это неизбежно при столь значительных изменениях правил игры на рынке недвижимости. Впрочем, со временем произойдет отладка всех механизмов, а бизнес адаптируется к новым условиям. Вместе с тем, в перспективе такая стратегия позитивно скажется на архитектурном облике Краснодара, качестве городской ткани, эффективности бизнеса и комфорте жизни.

Краснодар стал одним из пионеров в России в вопросе разработки и утверждении ЕДТП. Учитывая, что это город-миллионник со сложной структурой, его опыт по данному вопросу в дальнейшем смогут взять на вооружение и другие регионы. Здесь и сейчас мы видим зарождение нового тренда в системе управления урбанизированными территориями».