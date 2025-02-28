В Курчатовском районе Челябинска выявили очаг распространения бешенства

В Курчатовском районе Челябинска в доме №8 по Свердловскому проспекту установили карантин по бешенству. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Неблагополучным пунктом признана прилегающая к очагу распространения территория до 2 км. На этой площади запрещается лечить больных, ввозить и вывозить восприимчивых животных. Также территорию нельзя посещать посторонним лицам. Карантин могут снять через два месяца после исчезновения угрозы заражения бешенством.

Виталина Ярховска