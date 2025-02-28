В Кемерове задержали семейную пару за граффити с рекламой наркомаркета

Полиция Кемерова разыскала граждан, которые наносили граффити с рекламой интернет-магазина по продаже наркотиков. Об этом рассказали в региональном главке МВД России.

По информации ГУ МВД, от работников управляющей компании в полицию поступил сигнал о том, что неизвестные нанесли на гаражи и фасад многоквартирного дома граффити с рекламой интернет-площадки по продаже наркотиков и предложением работы в нем в качестве курьера.

Изучив записи с видеокамер, стражи порядка задержали нарушителей, разрисовавших стены. Ими оказались мужчина и женщина в возрасте 35-ти и 38 лет, проживающие в гражданском браке. У них изъяли трафарет для граффити, который они изготовили самостоятельно. Полицейские выяснили, что сожители получали зарплату за нанесение граффити. На правонарушителей составили протокол по ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств), им грозит штраф до 5 тыс. руб.

Илья Николаев