На 28 предприятиях Кузбасса выявлены нарушение в период режима «черного неба»

В Кузбассе прокуратура выявила нарушения в работе предприятий во время действия режима «черного неба». Как сообщает пресс-служба ведомства, по итогам проверки было установлено, что пять организаций не проводили инвентаризацию источников выбросов загрязняющих веществ, также в документах отсутствовали расчеты нормативов выбросов для опасных загрязняющих веществ I и II.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Речь идет об ООО «Ремонтно-механический завод», ООО «Трансинтермаш», ООО «НПО Завод взрывозащищенного оборудования», ООО «Кузнецк инжиниринг Центр», ООО «Импульс». Руководителям организаций были внесены представления.

Всего правоохранители выявили нарушения в работе 28 предприятий Кемерова и Новокузнецка. «Они проигнорировали требование закона о разработке программ по снижению выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий».

Режим неблагоприятных условий вводился на территории Кузбасса в этом месяце дважды — в начале февраля и на прошлой неделе. При режиме «черного неба» предприятиям предписывают сократить выбросы, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.

Александра Стрелкова