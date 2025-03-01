Спектакли для детей, классика, рок и барды

В марте жителей и гостей Воронежа ждет целый ряд культурных мероприятий. Это яркие концерты классической музыки, драйвовые рок-концерты на больших и малых городских концертных площадках, а также спектакли в рамках детского театрального фестиваля «Маршак», который перенесен с прошлой осени на эту весну.

Фото: предоставлено Воронежской филармонией

Иван Сендецкий

Воронежская филармония // 1 марта, 18:00

В Воронежской филармонии впервые выступит лауреат международного конкурса имени П. И. Чайковского виолончелист Иван Сендецкий. Иван — выпускник Санкт-Петербургской консерватории, а сейчас совершенствует свое мастерство в Королевской академии музыки в Лондоне. На концерте в Воронеже он исполнит концерт для виолончели с оркестром №2 ми-минор Виктора Герберта. Во втором отделении прозвучит симфония №35 «Хаффнер» ре-мажор В. А. Моцарта в исполнении Воронежского академического симфонического оркестра. Дирижер — заслуженный деятель искусств Воронежской области Игорь Вербицкий.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Zoloto (16+)

Palazzo // 2 марта, 19:00

В сентябре 2024 года группа Zoloto представила свой четвертый студийный альбом «Перевоплотиться». В его поддержку коллектив и организовал тур в этом году. В каждом из 26 городов группа исполнит и песни с нового альбома, и уже известные поклонникам треки. Концерты Zoloto отличаются уникальным звучанием, которое запоминается многим зрителям. Особого внимания заслуживает акустический блок, как правило, занимающий треть лайва.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Олег Митяев (6+)

Воронежская филармония // 5 марта, 19:00

Народный артист России, известный российский бард Олег Митяев собирает на весенний концерт давних поклонников и тех, кто не так давно открыл для себя мир его песен. По мнению артиста, чтобы поднять настроение, нужно слушать грустные песни, которыми изобилует его творчество. «Крепитесь, люди, скоро лето!», «Давай с тобой поговорим!», «Небесный калькулятор», «Она такая же москвичка, как была» и, конечно же, «Как здорово, что все мы здесь…» — организаторы обещают, что все эти песни обязательно прозвучат, и не только они.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Гудтаймс (18+)

Arena Hall / Aura Night Club // 6 марта, 19:00

Основанный в Костроме коллектив «Гудтаймс», смешивающий панк-рок с хип-хопом, привезет в Воронеж свои лучшие песни, обещают организаторы: «Спасибо, Артем», «Пора смириться», «Гори», «Видение» и другие. Концерты «Гудтаймс» — это прежде всего «бешеная энергетика, безостановочные танцы и потрясающие эмоции», а еще узнаваемые, яркие партии духовых, которые выделяют звучание коллектива и не дают его спутать ни с чьим другим.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«12» (16+)

Воронежский концертный зал // 12 и 13 марта, 19:00

12 и 13 марта 2025 года «Мастерская “12” Никиты Михалкова» покажет в Воронеже легендарный спектакль «12», премьера которого состоялась в апреле 2021 года на сцене Большого театра. В центре сюжета — обсуждение 12 присяжными уголовного дела об убийстве чеченским юношей своего приемного отца. Одну из главных ролей исполняет сам Никита Михалков. «Спектакль — размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде»,— говорят о нем в самой мастерской.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«КняZz» (12+)

МТС Live Холл // 16 марта, 19:00

Группа «КняZz» во главе с неизменным фронтменом Андреем Князевым привезет в Воронеж программу «Ангел и Демон», названную по одноименной песне со второго номерного альбома коллектива «Тайна кривых зеркал».

В программе — лучшие хиты со всех альбомов группы с упором на новый материал. Кроме того, прозвучат некоторые известные песни Андрея Князева из репертуара группы «Король и Шут», в которой он начинал свою музыкальную карьеру. Помимо прочего тур приурочен и к важной дате в истории коллектива — ему в 2025 году исполняется 15 лет.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Владимир Кузьмин (12+)

Воронежский концертный зал // 18 марта, 19:00

Песни известного рок-музыканта, мультиинструменталиста, певца, поэта и композитора Владимира Кузьмина отличаются особым мелодизмом,— возможно, именно поэтому он стал одним из ведущих артистов советско-российской эстрады. Артист прошел путь от полулегальных выступлений до масштабных гастролей с рок-группами. За свою долгую карьеру Владимир Кузьмин дал множество концертов, став настоящим мастером своего дела.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Сергей Трофимов (12+)

Воронежский концертный зал // 20 марта, 19:00

Сергей Трофимов, известный автор-исполнитель, уже давно стал культовой фигурой в мире музыки, но предпочитает общаться со зрителями через свои песни, редко давая интервью или участвуя в светских мероприятиях. Хотя его часто называют одним из ведущих представителей русского шансона, творчество Сергея Трофимова охватывает гораздо более широкий спектр жанров. В его репертуаре есть как лирические мотивы, так и энергичные композиции. Музыкант также экспериментирует с хип-хопом, роком и рок-н-роллом, что делает его творчество привлекательным для широкой аудитории.

Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»

«Бременские музыканты» (6+)

Театр оперы и балета // 23 марта, 14:00, 18:00

Театр Моссовета покажет на сцене Воронежского театра оперы и балета широко известную и любимую тысячами зрителей историю о приключениях отважного Трубадура и его преданных друзей. «“Бременские музыканты” Евгения Марчелли — настоящий гимн романтической любви, верности, дружбе, таланту, красоте и всепобеждающей театральности»,— уверяют в оргкомитете детского театрального фестиваля «Маршак», в рамках которого и будет показан спектакль.

Фото: culture.govvrn.ru

Андрей Аханов и Сергей Осокин (12+)

Воронежская филармония // 24 марта, 19:00

В филармонии выступит дуэт одних из самых виртуозных аккордеонистов современности — Андрея Аханова и Сергея Осокина. Они представят слушателям яркую программу «Мировые хиты», в которой прозвучат классика, джаз, поп-музыка и не только. В частности, в программе — «Либертанго» Астора Пьяццоллы, «Чардаш» Витторио Монти, «Под небом Парижа» Юбера Жиро и многие другие композиции, знакомые каждому, обещают организаторы. Также прозвучат оригинальные аккордеонные версии легендарных джазовых композиций Хуана Тизола, Дюка Эллингтона и Курта Вайля.

Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»

Очень голодная гусеница (0+)

МТС Live Холл // 26, 27 марта, 10:00, 11:30, 15:00

Показ спектакля для самых маленьких зрителей состоится в рамках детского театрального фестиваля «Маршак». Режиссер Злата Глотова создаст на сцене гигантское развивающее пространство — большой конструктор, из которого артисты будут формировать узнаваемые образы. Новый мир для маленькой гусеницы похож на бесконечный лабиринт, где можно встретить много интересных форм, цветов и вкусов, и она смело ищет свое место в этом лабиринте. Спектакль без слов, доступен для зрителей с нарушениями слуха.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

«План Ломоносова» (16+)

Клуб 12 // 26 марта, 19:00

Казалось бы, только позавчера «План Ломоносова» собирались на первых репетициях и складывали первые аккорды в первые песни, да и названия еще такого не было, а вот уже 15 лет, как коллектив записывает альбомы, снимает клипы и колесит с концертами по всему миру. В честь годовщины известная панк-группа едет в тур по всей стране и сыграет концерт в том числе и в Воронеже. «Порадуем вас отличной разнообразной программой, в которую войдут лучшие песни со всех альбомов, созданных за эти годы. Слэм, угар и море позитива гарантируем! Хой!»— обещают участники группы.

Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»

«Людвиг XIV и Тутта единственная» (6+)

Театр юного зрителя // 30 марта, 12:00, 15:00

В рамках детского театрального фестиваля «Маршак» Тверской театр юного зрителя покажет на сцене воронежского ТЮЗа спектакль «Людвиг XIV и Тутта единственная», премьера которого состоялась в конце прошлого года. Спектакль поставила режиссер Юлия Беляева по повести-сказке шведского писателя Яна-Олафа Экхольма. Это история о дружбе лисенка Людвига и цыпленка Тутты — двух умных не по годам малышей, которые точно знают: неважно, каким ты родился, мохнатым или пернатым, важно, насколько у тебя большое сердце. Героев ждет множество приключений, но настоящая дружба тем и прекрасна, что не страшится опасностей.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Александр Пушной (12+)

Arena Hall / Aura Night Club // 30 марта, 19:00

Музыкант Александр Пушной и группа «ОТП Студио» выступят в Воронеже с большим концертом, на котором исполнят хиты для всех поколений слушателей. По информации организаторов, в программе — как яркие каверы известных хитов, так и оригинальные песни коллектива. Александр Пушной известен своей способностью легко находить общий язык с поклонниками всех возрастов. Его концерты наполнены энергетикой рок-музыки, но при этом остаются веселыми и танцевальными.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

TODES (6+)

Театр оперы и балеты // 31 марта, 19:00

Воронежцам покажут одну из самых ярких постановок Театра Аллы Духовой TODES — спектакль «ИНЗЭНАЙТ». Картины великих художников в танце будут оживать прямо на глазах у зрителей. «Вихрь батманов Эдгара Дега и трепетная история Тристана и Изольды сменятся яркими красками Энди Уорхола — и дюжина Элвисов в искрящихся костюмах отожгут рок-н-ролл, а следом оживут яркие, эмоциональные и темпераментные шедевры Филиппа Малявина. Под музыку, написанную специально к спектаклю композитором Денисом Гарнизовым, усидеть и вправду очень сложно»,— рассказывают организаторы. В программе — более 20 номеров в самых разнообразных танцевальных жанрах, от классического балета до русской хороводной.