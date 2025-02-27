Рисковые заявления

Апелляция отказала АО «ОДК-Пермские моторы» в обжаловании решения, которым обществу было отказано в удовлетворении требований к немецкой компании Schaeffler. В первой инстанции предприятие пыталось обязать парт­нера из Германии выполнить обязательства по поставке подшипников для авиадвигателей. В апелляции представитель «ОДК-ПМ» указал, что иск направлен лишь из-за того, что АО из-за контракта с Schaeffler могут привлечь к ответственности гос­органы: деньги были выведены за границу, а товар пермский завод не получил. Schaeffler, в свою очередь, считает, что спор вообще не подсуден российскому арбит­ражу. Эксперт отмечает, что «ОДК-ПМ», подавая иск, стремится избежать штрафа за невозврат валютной выручки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение коллег первой инстанции по иску АО «ОДК-Пермские моторы» к немецкому производителю подшипников Schaeffler Aerospace Germany. В 2007 и 2019 годах стороны заключили два контракта, которые предусматривали ремонт подшипников FAG, используемых в двигателях семейства ПС-90. Пермский завод внес предоплату €160,23 тыс. за поставку 35 изделий, но получил только 16. С марта 2022 года поставки новых и отремонтированных подшипников прекратились.

В 2022 году «ОДК-Пермские моторы» обратились в суд, сначала с требованием о взыскании денежных средств, затем оно было скорректировано: истец попросил обязать Schaeffler выполнить условия контрактов. В конце прошлого года в удовлетворении иска российской компании было отказано. Первая инстанция согласилась с немецкой стороной, что спор должен рассматриваться по нормам шведского права и части норм Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года. При этом обязательства по контрактам сейчас не могут быть выполнены из-за экс­портных ограничений, что является форс-мажорными обстоятельствами. Таким образом, срок действия договоренностей продлевается на срок действия указанных ограничений.

С этим решением не согласились ни Schaeffler, ни производитель двигателей. Структура ОДК сначала указала в жалобе, что немецкая сторона надлежащим образом не уведомила заказчика о наступлении форс-мажорных обстоятельств. Кроме того, как отметил российский производитель, санкции в отношении «ОДК-ПМ» были введены только 16 декабря 2022 года, то есть значительно позже даты, когда Schaeffler отказался исполнять обязательства по контрактам.

Впрочем, как следует из постановления апелляции, в ходе процесса представители «ОДК-ПМ» уточнили, что истец осознает фактическую невозможность исполнения контрактов. Иск был направлен, поскольку производитель находится под таможенным и валютным контролем. В частности, в «ОДК-ПМ» опасаются, что компания может быть привлечена к ответственности, поскольку денежные средства были перечислены западной компании, а товар в Россию на €86 тыс. поставлен не был. Направляя иск, «ОДК-ПМ» хочет совершить все действия «по устранению указанных нарушений».

Компания Schaeffler, в свою очередь, указала, что жалоба вообще носит формальный характер. В частности, ответчик считает, что, поскольку в контрактах есть третейская оговорка, то это дело вообще не может рассматривать российский суд. При этом в материалах дела нет доказательств, что рассмотрение споров в иностранных арбитражных учреж­дениях невозможно. В итоге апелляция согласилась с мнением первой инстанции и оставила ее решение в силе. В то же время в постановлении отмечено, что сам спор возник из-за санкций, введенных иностранными государствами, поэтому он подсуден исключительно российскому арбитражу.

Отметим, что Арбитражный суд Пермского края готовится рассмотреть иск «ОДК-ПМ» к другой иностранной компании, AK Steel International. Истец просит обязать голландское подразделение американской металлургической компании исполнить обязательства по контракту. Предварительное заседание по делу состоится в марте.

Партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин убежден, что «ОДК-ПМ» подало иск с очевидной целью — избежать ответственности за формально имеющее место нарушение валютного законодательства РФ: невозврат валютной выручки в срок, установленный контрактом (ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ). «Подшипники являются подсанкционным товаром двойного назначения, поэтому ни поставить их в РФ (тем более в адрес дочерней организации ГК „Ростех“), ни возвратить аванс в размере €86 982 Schaeffler Aerospace Germany GmbH & Co. KG не может»,— отмечает господин Речкин. По его словам, штраф за невыполнение российским валютным резидентом в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за неполученные товары, может достигать 30% от цены контракта.

«Чтобы избежать этого штрафа, российская организация должна документально подтвердить совершение ею всех возможных действий в целях возврата валютной выручки. При оценке возможных действий для возврата суды исходят из того, что вина организации отсутствует, и штраф не налагается»,— пояснил эксперт.

Дмитрий Астахов