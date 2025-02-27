В Белгородской области из-за атаки ВСУ ранен житель

В результате обстрела и атак дронов на село Тишанка Волоконовского района Белгородской области ранен один мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшего с сотрясением головного мозга и баротравмой скорая доставляет в Валуйскую ЦРБ, необходимая помощь оказывается.

По предварительным данным, в двух частных домовладениях выбиты окна повреждены крови и заборы. Также в селе Коновалово от удара дрона о кровлю частного дома повредило крышу и надворную постройку.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского района из-за атаки БПЛА повреждения зафиксированы в трех частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады, надворные постройки и заборы.

Егор Якимов