Для детей из приграничных районов Курска увеличат квоты в «Артек» и «Орленок»

Министерство просвещения РФ увеличит квоты для курских детей из приграничных районов в федеральные лагеря «Артек», расположенный на южном берегу Крыма, а также «Орленок», находящийся в Краснодарском крае. Также ведомство поможет региону в решении проблем с недостроенными школами и восстановлением сгоревшего детского сада, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам временного руководителя региона, Минпросвещения РФ готово рассматривать все проблемные вопросы Курской области в приоритетном порядке. В ходе встречи также обсуждались и недостроенные образовательные учреждения.

Господин Хинштейн отметил, что на федеральном уровне проработают вопрос помощи региону в строительстве детского сада в Курском районе взамен сгоревшего после атаки со стороны ВСУ.

Анна Гречко