Astoria Grande открывает сезон с повышенной на 15% загрузкой

Первый круиз лайнера Astoria Grande в сезоне 2025/2026 примет 800 пассажиров, что на 15% превышает показатели прошлого года. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу ООО «Судоходная компания Аквилон», выступающей генеральным агентом по продажам круизного судна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Круизный центр «Инфофлот» Фото: Круизный центр «Инфофлот»

Новый сезон откроется 1 марта 2025 года, почти на месяц раньше, чем в прошлом году. Продажи билетов начались в июне 2024 года.

Маршрут лайнера включает греческие острова (Миконос, Санторини, Салонико, Родос, Кавала, Афины и Крит) и турецкие порты (Амасра, Стамбул, Измир, Бодрум, Мармарис, Аланья, Анталья и Трабзон).

По словам директора ООО «СК Аквилон» Станислава Наумова, за десять месяцев Astoria Grande выполнил 47 круизов. Пассажиропоток составил 42 тыс. человек, что на 35% больше по сравнению с сезоном 2023-2024.

В третьем сезоне (с марта 2024 года по январь 2025 года) средняя заполняемость круизного лайнера, курсирующего между Сочи, Турцией и Египтом, выросла на 20% по сравнению с предыдущим сезоном.

Нурий Бзасежев