Декан саратовского филиала РАНХиГС отправился под суд за взятку в 400 тыс. руб

Саратовские следователи завершили расследование дела против декана одного из факультетов ВУЗа, обвиняемого в получении взяток в значительном и крупном размере (ч.3, п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Установлено, что летом 2024 года декан факультета магистратуры и аспирантуры Поволжского института Управления им. П.А. Столыпина - филиала ФГБОУ ВО «РАНХиГС» Илья Константинов получил от двух саратовчан взятку на общую сумму 400 тыс. руб. Из указанных средств 250 тыс. руб. были переданы через посредника. Взамен обвиняемый обещал зачислить двух абитуриентов без проверки их знаний и покровительствовать одному из них при сдаче зачетов и экзаменов. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по региону.

Илья Константинов был задержан в декабре 2024 года. С тех пор он находится в СИЗО. В настоящее время обвинительное заключение в отношении Константинова утверждено, передает пресс-служба прокуратуры. Дело направлено на рассмотрение в Кировский районный суд Саратова.

Нина Шевченко