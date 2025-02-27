«Вы поставили этот жупел на фамилии Писцов»

Дума Березовского (город-спутник Екатеринбурга) сняла с рассмотрения проект решения об изменении порядка проведения конкурса на пост мэра. Он был внесен после отказа технического кандидата Юлии Маслаковой, одержавшей победу на выборах, вступать в должность главы. Документ с поправками направлен на юридическую экспертизу. Действующяий мэр Евгений Писцов, проигравший выборы, обвинил думу в «демонизации администрации».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава администрации Березовского Евгений Писцов занял трибуну, чтобы высказать депутатам свои претензии

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Глава администрации Березовского Евгений Писцов занял трибуну, чтобы высказать депутатам свои претензии

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Дума Березовского должна была 27 февраля рассмотреть вопрос об изменении порядка проведения конкурса на пост мэра.

По словам председателя Алексея Горевого («Единая Россия»; ЕР), поправки позволят избежать ситуации, когда в финал проходят «технические» кандидаты, и успешно избрать градоначальника.

Поправки в порядок избрания мэра потребовались после победы на выборах главы Березовского 30 января начальника отдела инвестиционного развития администрации Юлии Маслаковы: она получила 17 голосов депутатов, Евгений Писцов (ЕР) — всего шесть. Госпожа Маслакова отказалась вступать в должность мэра и попыталась оспорить в суде решение думы об ее избрании, так как она взяла самоотвод перед голосованием депутатов. В ближайшее время в Березовском буду назначены перевыборы. До этого времени главой муниципалитета остается господин Писцов.

Изменения в порядок избрания мэра предусматривают допуск до голосования депутатов всех претендентов, которые прошли первый этап конкурса (проверку необходимых документов) и презентовали программы развития муниципалитета в ходе второго этапа. Согласно действующим правилам, конкурсная комиссия, в которую входят четыре депутата местной думы и четыре представителя губернатора, выносят на голосование думы имена кандидатов, отобранных по итогам второго этапа.

«Поступили рекомендации администрации Южного управленческого округа Свердловской области, мы отложили вопрос для проведения консультаций, экспертиз и более детальной проработки»,— отметил Алексей Горевой, после чего предложил коллегам рассмотреть другие вопросы повестки. Собравшиеся одобрили представленные проекты решений без дискуссий, однако перед завершением заседания пожаловались на «демонизацию депутатов» со стороны администрации.

«С 30 января нас не приглашали на 23 февраля, на награждение участников Великой Отечественной войны, на визит в город полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артема Жоги, из заявки вычеркнули трех депутатов. Это неправильно, депутаты города — уважаемые люди»,— подчеркнул представитель от ЕР Николай Пестов.

Депутаты от партии власти заверили мэра Евгения Писцова, присутствующего на заседании, что «клин между депутатами и городом не вобьется полностью», и поинтересовались причиной асфальтирования дорог в зимний период и сомнительными закупками администрации.

Господин Писцов с трибуны подчеркнул, что депутаты неоднократно получали ответы на все заданные вопросы в ходе комиссий.

«Единственное объяснение, которое я могу дать вашему выступлению, это работа на публику, на камеру в очередной раз. Есть задача демонизировать администрацию, показать в кривом изображении результаты деятельности управленческой команды города»,— парировал мэр.

На просьбу депутатов повлиять на вырубку леса в поселке Новоберезовский Евгений Писцов заверил, что не причастен к ней. «Вы знаете, что это было сделано благодаря решениям, которые были приняты, когда во главе города был Вячеслав Брозовский (депутат заксобрания Свердловской области и генеральный директор группы компаний Brozex.— "Ъ-Урал"). Ведь вы же так и не сделали никаких корректировок и никаких поправок, вы поставили этот жупел на фамилии Писцов, потому что задача такая стоит»,— сказал мэр.

Отмечалось, что на решение думы Березовского 30 января мог повлиять экс-глава муниципалитета Вячеслав Брозовский, который, по словам источника «Ъ-Урал» в правительстве Свердловской области, контролирует большинство депутатов местной думы. По словам собеседника, руководство региона ведет с парламентарием консультации по избранию главы. В разговоре с «Ъ-Урал» господин Брозовский соответствующую информацию опроверг. По его словам, он обсуждал голосование депутатов с Евгением Писцовым, однако мэр не стал прислушиваться к советам как получить поддержку думы.

В конце выступления у Евгения Писцова возникли вопросы к самим депутатам, которые входили в состав комиссии по отбору кандидатов на пост мэра. «Почему вы вчетвером единогласно проголосовали за кандидатуру Андрея Еланцева (юрист, кандидат в мэры Березовского.— "Ъ-Урал"), водителя без образования, и других людей без опыта работы, и единогласно проголосовали против допуска в финал действующего главы, который вывел муниципалитет объективно на ведущие позиции»,— поинтересовался градоначальник. Господин Писцов отметил, что депутаты отказываются «объективно» оценить ситуацию в городе. «Выполняется поставленная задача — снести действующего главу, чем вы успешно занимаетесь. Надеюсь, что пока»,— подчеркнул мэр.

Спикер Алексей Горевой попросил мэра «соблюдать порядок» и запрашивать выступление перед выходом на трибуну. Евгений Писцов отметил, что председатель нарушил регламент, когда снял вопрос о внесении изменений в порядок проведения конкурса на пост мэра.

«Вы нарушаете регламент думы из заседания в заседание, вы плюете в руководящие документы. Это штрих к нынешней работе думы»,— сказал он.

Председатель добавил, что господин Писцов обнародовал конфиденциальную информацию об итогах голосования конкурсной комиссии, к которой у мэра «официально не было доступа».

Евгений Писцов отказался от продолжения дискуссии и призвал собравшихся проявить «достойное человеческое отношение» к Юлии Маслаковой. Мэр пояснил, что в социальных сетях распространяются видео, на которых люди «ищут мэра». «Если это делается не вашими руками (депутатами думы.— "Ъ-Урал"), то под вас»,— заявил господин Писцов.

Алексей Горевой подчеркнул, что градоначальник желает «выдать желаемое за реальность». «Вы напрямую причастны к этой абсурдной ситуации, комиссия выдвинула двух кандидатов, за одного кандидата проголосовали депутаты, кандидат не согласился и подал в суд»,— сказал спикер и завершил заседание.

Василий Алексеев, Березовский