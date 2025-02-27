При столкновении ГАЗа и иномарки на М-4 «Дон» пострадали четыре человека

Четыре человека получили травмы в результате ДТП на федеральной автодороге М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа. Авария произошла 27 февраля около 13:55, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По информации полиции Кубани, 25-летний водитель фургона ГАЗ выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Toyota. В результате аварии пострадали оба водителя и два пассажира иномарки.

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП. Сейчас движение на участке дороги восстановлено.

Анна Гречко