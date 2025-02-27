Через участки к колонии

Суд в Ростове утвердил приговор по делу бывшего главы администрации Новоцелинского сельского поселения Евгения Решетнякова. Ранее ему было назначено два года колонии общего режима за 12 эпизодов мошенничества, совершенных с использованием служебного положения (ч.3 ст. 159 УК РФ). Чиновник оформлял на знакомых земельные участки, чтобы затем выкупить их. Ущерб, нанесенный муниципалитету, был оценен в более чем 1 млн руб. Обвиняемый признал вину.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ростовский областной суд оставил без изменения приговор Целинского районного суда по делу экс-главы администрации Новоцелинского сельского поселения Евгения Решетнякова, приговоренного к двум годам колонии общего режима за 12 эпизодов мошенничества. Соответствующее апелляционное определение опубликовано в картотеке облсуда.

Евгений Решетняков возглавлял администрацию села с октября 2016 года по март 2017-го. По версии следствия, чиновник изготавливал подложные выписки о праве собственности своих знакомых на земельные участки в муниципалитете, а затем убеждал «владельцев» продать участки другим людям, чтобы в итоге переоформить землю на себя. Общая площадь фигурирующих в деле двенадцати участков составляет почти 119,6 тыс. кв. м. Причиненный сельскому поселению ущерб следователи оценили в более чем 1 млн руб.

В ходе слушания дела экс-чиновник полностью признал вину и раскаялся. Однако суд назначил ему реальный срок. Евгений Решетняков был взят под стражу в зале суда сразу после оглашения приговора.

Защита бывшего главы администрации Новоцелинского сельского поселения обжаловала решение первой инстанции в апелляционном порядке в Ростовском областном суде. Как следует из жалоб адвокатов, после ухода с должности главы администрации Решетняков был назначен главным врачом на станции по борьбе с болезнями животных.

В жалобах адвокаты подчеркнули, что Решетняков признал вину на стадии предварительного следствия, активно способствовал раскрытию преступления и возместил ущерб. Также сторона защиты отмечала, что у экс-чиновника трое несовершеннолетних детей, множество наград и благодарностей, а к уголовной ответственности он привлекается впервые. Защитники просили облсуд назначить фигуранту наказание, не связанное с лишением свободы.

Однако Ростовский областной суд оставил приговор без изменения. «Назначенное осужденному наказание в виде лишения свободы на определенный срок, по убеждению судебной коллегии, соответствует общественной опасности совершенных преступлений и личности виновного, является справедливым, а потому гуманным, в связи с чем суд не находит оснований для изменения его вида либо порядка исполнения», - говорится в апелляционном определении.

Стороны могут обжаловать решение Ростовского областного суда в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции в Краснодаре.

Кристина Федичкина