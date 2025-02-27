Краснодар признан лидером социально-экономического развития на Кубани

Краснодар занял первое место в регионе по показателям комплексной оценки социально-экономического развития муниципальных образований по итогам 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара

Итоги работы администрации краевой столицы подвели на открытой сессии городской думы. В мероприятии принял участие заместитель главы региона Александр Топалов, который от имени губернатора выразил благодарность мэру Краснодара Евгению Наумову и его команде за достигнутые результаты.

«Несмотря на все вызовы, за последние 10 лет Краснодарский край набрал рекордные темпы развития, зафиксирован рост по всем основным показателям. Это результат общей работы краевой и муниципальной команды. Колоссальная часть выполняемых задач всегда ложится на краевую столицу»,— подчеркнул господин Топалов.

Вице-губернатор также отметил масштабное строительство социальных объектов в городе и эффективную деятельность краевой столицы в сфере поддержки многодетных семей, социально-незащищенных граждан и участников СВО.

Евгений Наумов в своем отчете сообщил, что в 2024 году из 1274 заявленных проблемных вопросов удалось решить 1257. В память о погибших на СВО защитниках в городе открыли пять мемориальных досок и 19 именных классов. Также в Краснодаре функционирует более 100 музейных экспозиций и появилось пять новых муралов.

Анна Гречко