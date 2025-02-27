Более 30% родителей из Сочи хотят видеть детей в IT-сфере

В Сочи 36% родителей хотели бы видеть своих детей IT-сфере. По данным исследования группы «Ренессанс Страхование» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, в топ-3 также попали инженерные (22%) и медицинские (18%) профессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Бровко, Коммерсантъ Фото: Сергей Бровко, Коммерсантъ

Среди востребованных направлений также оказались юриспруденция (12%), архитектура и дизайн (по 9%). В топ-10 вошли переводчик (8%), специалист по гейм-девелопменту (7%), косметолог (5%), актер (4%) и блогер (3%).

О карьере в IT для детей чаще говорят молодые сочинцы в возрасте 18-24 лет (36%). Медицинские специальности популярнее у родителей 34-35 лет (29%), а инженерные направления предпочитают респонденты 35-44 лет (19%).

Примечательно, что видеть своих детей в IT-сфере хотели бы подавляющее большинство специалистов разных отраслей. Исключение составляют врачи — почти половина опрошенных медицинских специалистов хотели бы, чтобы дети продолжили их род деятельности, тогда как IT-специалистами своих детей видят лишь 38% врачей.

При этом 59% респондентов считают, что технические специальности не гарантируют стабильного дохода и карьерных перспектив по сравнению с гуманитарными профессиями, полагая, что успех зависит от личных качеств и усердия.

Среди наименее перспективных профессий родители назвали бухгалтера (26%), блогера (22%), воспитателя (17%), продавца-консультанта (13%), риелтора (11%), мастера маникюра (8%), автомеханика (7%), актера (6%) и учителя (5%).

Более половины опрошенных (51%) хотели бы, чтобы их дети были самозанятыми. Треть респондентов видит перспективы в крупных частных (35%) и государственных (34%) организациях, 31% — в бюджетных учреждениях, 25% — в науке. Лишь 13% предпочли бы трудоустройство в малом и среднем бизнесе.

О предпринимательской деятельности для детей чаще говорят молодые люди 18-24 лет (71%) и женщины (53%). Мужчины больше ориентированы на государственный (38%) и научный сектора (24%).

Несмотря на свои предпочтения, 79% родителей готовы принять выбор ребенка, даже если он не совпадает с их представлениями о перспективной профессии. Каждый шестой сочинец (17%) признался, что ему было бы трудно смириться с таким выбором. Только 4% родителей настаивали бы на своем решении. Среди последних мужчины (6%) оказались более категоричными, чем женщины (2%).

Мария Удовик