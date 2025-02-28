Весенне-летняя коллекция в 12 Storeez

Новая история российского бренда одежды 12 Storeez — это начало весенней кампании. Коллекция вдохновлена ощущением внутренней свободы и легкости, которые стали основным ориентиром при выборе дизайна и материалов. Для мужских костюмов и тренчей использована тонкая шерсть, а зимняя пряжа уступила место гладкой вискозе и шелку. Также в коллекции много льна; он выращивается небольшими семейными хозяйствами на побережье Франции и имеет сертификат European Flax. Палитра коллекции состоит из натуральных природных оттенков: молочного, кофейного, пыльно-розового, табачного и бежевого. Несколько изделий выполнены из ткани с винтажным цветочным принтом. В съемках истории приняли участие не модели, а сооснователи бренда Ирина Голомаздина и Иван Хохлов. Стилистом стала Катя Табакова, фотографом — Альваро Беамуд Кортес.

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